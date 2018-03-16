Бабаев: ЦСКА в лице «Арсенала» достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. «Арсенал» является фаворитом в четвертьфинале Лиги Европы с московским ЦСКА, лондонцы выделяются среди других участников этой стадии наравне с мадридским «Атлетико». Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев

Жеребьевка четвертьфинала турнира прошла в пятницу в Ньоне.

"Арсенал", конечно, в представлении не нуждается, хотя, с другой стороны, на этой стадии турнира априори нет соперников, которых можно легко пройти. Но, конечно, лондонцы и «Атлетико» выделяются. Нас ждут интересные матчи, а болельщиков — интересный выезд. Что ж, будем готовиться, но, конечно, «Арсенал» является фаворитом в нашей паре", — сказал Бабаев.

ЦСКА встречался с «Арсеналом» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2006/07 и смог завоевать четыре очка, обыграв оппонента дома (1:0) и удержав ничью в Лондоне (0:0). «Да, хорошо помню ту игру в Лондоне, присутствовал на ней, но сейчас и у них, и у нас немного другие команды. „Арсенал“ играет в атакующий, быстрый, зрелищный футбол, но и мы постараемся показать свои сильные стороны», — заявил Бабаев.

Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный — 12 апреля в Москве.