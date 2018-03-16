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Итудис — о победе над «Фенербахче»: это была репетиция
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Итудис — о победе над «Фенербахче»: это была репетиция 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от выездной победы своей команды над «Фенербахче» (81:79), отметив способность подопечных перестраиваться в ходе матча.
«Поздравляю! Это была репетиция. Это победа на характере. И это послание для нас: у нас были хорошие и плохие моменты. Например, в третьей четверти мы переломили ход матча, находили открытые броски, играли намного лучше. Этот матч показывает, что мы можем изменять игру по ходу, в зависимости от обстоятельств. В этом зале мы заставили их совершить 18 потерь. Мы заставили «Фенербахче» 18 раз потерять мяч! И сами потеряли 8 раз. Когда у нас на 10 потерь меньше, это, чёрт побери, совсем другая история, правда?», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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