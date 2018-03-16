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Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
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Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности» 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
В сети появился трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment в пятницу, 16 марта.
По сюжету, на Землю вторгается титан Танос, и группе супергероев угрожает серьезная опасность. Железный Человек, Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Капитан Америка, Халк и другие поборются с общим врагом, который хочет уничтожить половину Вселенной.
Релиз «Мстителей: Война Бесконечности» запланирован на 3 мая 2018 года. Картина станет кроссовером фильмов Marvel о Мстителях, элитной команде супергероев, и лент о Стражах Галактики. Режиссерами выступили братья Энтони и Джо Руссо.
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