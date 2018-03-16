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Нетрезвый водитель врезался в пассажирский автобус во Владивостоке
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Нетрезвый водитель врезался в пассажирский автобус во Владивостоке 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке водитель микроавтобуса Toyota, находясь в нетрезвом состоянии, 16 марта врезался в пассажирский автобус. Как написал портал Vostokmedia.com, мужчина, виновный в ДТП, уснул за рулем.
Авария произошла на остановке «Молодежная». Установлено, что виновником аварии выступил водитель Toyota. Он врезался в пассажирский автобус на полном ходу, при этом даже не затормозив. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая, что авария случилась рядом с остановкой, автобус мог въехать в толпу пассажиров.
По предварительным сведениям, виновника аварии доставили в медицинское учреждение. Также помощь медиков понадобилось одной пассажирке автобуса. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.
Водителя, спровоцировавшего ДТП, ожидает лишение прав на управление транспортным средством и штраф.
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