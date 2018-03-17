Флешмоб по-китайски: девушки грызут разноцветный лед на камеру

Любопытный флешмоб сейчас на пике популярности в Китае — девушки грызут лед разной формы, цвета и консистенции на камеру.

Это может быть и самый обычный лед, и не застывший до конца, и такой, у которого под тонкой корочкой скрывается цветная жидкость. Бывает, что его сразу делают необычной формы и цвета.

Playboy решил показать своим читателям несколько таких роликов.

Осторожно: есть большая вероятность залипнуть на этом материале!

Публикация от @asmraddictss 10 Мар 2018 в 9:08 PST Флешмоб зародился в китайском приложении Kwai, которое позволяет загружать короткие видео и накладывать на него различные фильтры и маски (ничего особенного). С чьего ролика начался флешмоб выяснить уже невозможно — в настоящий момент в Kwai тысячи видео с хэштегом «ем лед».

Публикация от Ice eating Videos Daily (@iceeatings) 16 Мар 2018 в 12:34 PDT Видеоролики с девушками, которые хрустят необычным льдом, потом загружают в инстаграм, в специальные тематические паблики. В том числе в аккаунты, посвященные феномену АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция), который основан на том, что некоторые звуки или визуальный ряд (а иногда вместе) могут вызывать у человека очень приятные ощущения, вплоть до мурашек и покалывания в затылке.

Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 15 Мар 2018 в 2:36 PDT В последнее время АСМР стал настоящим трендом — например, в ютьюбе аббревиатуру вводят в поиск даже чаще, чем слова «конфеты» и «шоколад». Из аудио люди чаще всего предпочитают тихую женскую или мужскую речь, умиротворяющий шепот и мягкое шуршание бумаги в руках.

Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 7 Мар 2018 в 5:11 PST Из визуальных увлечений в настоящий момент на волне популярности игра со слаймами — желеобразной субстанцией, которую также называют «жвачкой для рук» и «лизуном». В нее часто добавляют блестки, пенопласт, бисер, крупные бусины и многое другое, после чего мнут слайм пальцами, снимая его крупным планом.

Публикация от Ice Eating ASMR (@ice_eatingasmr) 16 Мар 2018 в 2:51 PDT По всей видимости, во флешмобе с поеданием льда важен и звук хруста, и визуальная составляющая, что делает эти видео особенно популярными среди любителей АСМР.

Публикация от @asmraddictss 15 Мар 2018 в 8:59 PDT Некоторые замороженные фигуры, которые едят участницы флешмоба, сделаны из молока или шоколада. Часто в лед вморожены кусочки фруктов или целиковые ягоды. Какие-то из ледяных фигур больше напоминают по консистенции снег.

Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 5 Мар 2018 в 3:33 PST Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 14 Мар 2018 в 5:25 PDT Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 3 Мар 2018 в 4:06 PST Публикация от @asmraddictss 12 Мар 2018 в 11:08 PDT Публикация от @asmraddictss 12 Мар 2018 в 10:23 PDT Публикация от ICE ASMR (@iceeeecraving) 15 Мар 2018 в 9:53 PDT Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 2 Мар 2018 в 2:54 PST Публикация от Ice Eating ASMR (@ice_eatingasmr) 13 Мар 2018 в 7:53 PDT Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 13 Мар 2018 в 5:31 PDT Публикация от Irena (@asmrslime_17_09) 15 Мар 2018 в 1:51 PDT Публикация от Satisfying Planet (@ssatisfyingplanet) 16 Мар 2018 в 1:47 PDT Публикация от Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) 4 Мар 2018 в 3:18 PST Это интересно:

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