Анжи — Тосно: прогноз на поединок аутсайдеров РФПЛ

«Анжи» — «Тосно». Прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-лиги (17.03.2018, 19:00 мск).

В одном из ключевых матчей в плане борьбы за выживание в РФПЛ махачкалинский «Анжи» примет в родных стенах ленинградский «Тосно». Дагестанская команда находится в зоне прямого вылета, в то время как тосненцы находятся в зоне переходных матчей, и разделяет соперников всего 3 очка. Для «Анжи» этот матч может стать судьбоносным, особенно если они его проиграют, да и тосненцам нельзя позволить сбросить себя в «подвал», так что можно не сомневаться, что битва будет очень жаркой — команды будут играть с максимальной самоотдачей. Букмекеры не видят фаворита в этом матче, хотя небольшое преимущество всё-таки отдаётся хозяевам: 2.40 — 3.05 — 3.60.

Команда

"Тосно"

19:36 "Анжи"

25:42 "Анжи"

Перспективы «Анжи» далеко не самые радужные, учитывая календарь команды Вадима Скрипченко , и если дагестанцы не смогут победить сегодня, то они сделают серьёзный шаг по направлению к ФНЛ. В первых двух весенних матчах махачкалинцы рассчитывали явно на больше, нежели на одно заработанное очко. Но сперва «Анжи» сыграл дома вничью с «Рубином» (1:1), где команде Скрипченко чудом удалось уйти от поражения на последних минутах, а затем дагестанцы проиграли в гостях «Уфе» (2:3), пропустив три гола в течение десяти минут в середине второго тайма.

"Тосно"

Тосненцам непросто даётся дебютный сезон в элите российского футбола, но команда Дмитрия Парфёнова бьётся за очки в каждом матче и периодически добивается своего, чего пока оказывается достаточно для нахождения вне зоны прямого вылета, хотя «Тосно», конечно, желает и быть вне зоны переходных матчей. Помимо борьбы в Премьер-лиге, тосненцы ещё и продолжают борьбу в Кубке России — в первом весеннем матче команда Парфёнова обыграла дома «Луч-Энергию» (2:1), завоевав путёвку в полуфинал турнира. В первом весеннем матче чемпионата «Тосно» в важнейшем матче обыграл в гостях «СКА-Хабаровск» (1:0), но вот в прошлом туре ленинградская команда дома уступила "Рубину" (0:1), пропустив решающий гол ближе к концу встречи.

Где смотреть матч

Прямая текстовая трансляция матча «Анжи» — «Тосно» пройдёт на спортивном портале LiveResult.Ru. Телеканал «Наш футбол» покажет матч в записи в 22:05 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Небогатая статистика личных встреч «Анжи» и «Тосно» показывает пока что равенство: +1=1-1, разница мячей 3:3. Впервые команды встречались между собой в рамках ФНЛ в сезоне 2014/2015, и тогда они обменялись минимальными домашними со счётом 1:0. В первом круге нынешнего сезона в Санкт-Петербурге была зафиксирована боевая ничья 2:2 (Марков 5', Галиулин 63' — Прудников 18', Данченко 25').

Интересные факты

"Анжи" обладает худшей обороной чемпионата — 42 пропущенных гола;

"Анжи" остаётся единственной командой чемпионата, которая ни разу не играла вничью 0:0;

"Анжи" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с участием махачкалинцев в среднем забивается по 3,05 гола;

"Тосно" в последних восьми турах ни разу не сыграл вничью (+3=0-5, 7:20);

"Тосно" не забил ни одного гола в чемпионате с 31 по 45 минуты;

"Тосно" является худшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+2=9-11, 4:17).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"