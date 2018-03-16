Никита Симонян: Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря 

Травма форварда санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина является огромной потерей для сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу, заявил РИА Новости первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
В четверг Кокорин в дебюте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок колена.
"Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым. Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии", — сказал Симонян по телефону, пожелав здоровья форварду.
Ранее подобные травмы получили защитники сборной России Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин (ЦСКА). Срок восстановления от таких травм обычно составляет около пяти-шести месяцев.