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Никита Симонян: Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря
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Никита Симонян: Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря 

Российский стадион 18 часов назад
Фото: Российский стадион
Травма форварда санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина является огромной потерей для сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу, заявил РИА Новости первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
В четверг Кокорин в дебюте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок колена.
"Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым. Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии", — сказал Симонян по телефону, пожелав здоровья форварду.
Ранее подобные травмы получили защитники сборной России Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин (ЦСКА). Срок восстановления от таких травм обычно составляет около пяти-шести месяцев.
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