Анонсы Праздника Севера 

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Советский спорт 18 часов назад
Фото: Советский спорт
В мурманской Долине Уюта в рамках малой Полярной олимпиады уже вступили в борьбу за медали юные лыжники из 9 регионов страны. Заключительный старт у них состоится в субботу 17 марта в 11 часов. Награждение победителей и призеров — в 14.30.
Там же в Долине Уюта будут состязаться любители скандинавской ходьбы. Соревнования соберут около сотни участников из разных уголков Кольского Заполярья, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Польши — эту страну представит обладатель Кубка Европы Богдан Томалла. В субботу 17 марта соревнования начнутся в 16.50. Церемония награждения состоится в этот день в 19.30. В воскресенье спортсмены выйдут на старт в 12.00. Награждать победителей и призеров будут в 15.30.
А в Мончегорске соберутся любители зимнего виндсёрфинга. Они будут соревноваться на заснеженном льду озера Имандра. В рамках Полярной олимпиады они разыграют медали чемпионата России. В стартах примут участие более сотни спортсменов из разных уголков страны. С 21 по 23 марта они будут оспаривать медали в дисциплине курс-рейс, а 24 марта — в 100-километровом марафоне. Старт гонок в мончегорском яхт-клубе в 11.00.
С 21 по 23 марта в Кольском районе пройдут состязания по сноукайтингу. Место для гонок станет известно за день до стартов. Все будет зависеть от того, насколько ветреной будет погода. Планируется рассмотреть три варианта: тундра близ Титовки или Териберки, или Верхнетуломское водохранилище. В субботу 24 марта сноукайтеры приедут в Мончегорск, для участия вместе с любителями зимнего виндсерфинга в марафоне.
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