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Рустам Минниханов сделал 18 отжиманий на предпринимательском форуме
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Рустам Минниханов сделал 18 отжиманий на предпринимательском форуме 

АиФ Казань 16 часов назад
Фото: АиФ Казань
Президент РТ Рустам Минниханов на спортивной эстафете предпринимательского форума в Казани сделал 18 отжиманий вместе с ведущими.
Самая главная составляющая успешного бизнеса — это сами люди. Важны способные, предприимчивые, и в Татарстане их достаточно Развитие человеческого капитала превратит Татарстан в место притяжения для активной молодежи и предпринимателей со всей России, сказал Рустам Минниханов на открытии масштабного предпринимательского форума «Перезагрузка». «Мы должны сделать все, чтобы развивать малый и средний бизнес, дать возможность молодежи проявить себя. программы, которые реализуются в РТ, направлены на создание инфраструктуры — это IT-парки, особые экономические зоны, а также территории опережающего социально-экономического развития», — отметил Рустам Минниханов.
Задачи республиканских властей — обучить этих людей и дать им необходимые для предпринимателей навыки. Второе — максимально снизить административные барьеры для развития предпринимательства, цитирует главу республики «Татар-информ».
Передавая спортивную эстафету, Рустам Минниханов вместе с ведущими мероприятия и сделал 18 отжиманий.
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