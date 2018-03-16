Тренер ЦСКА Гончаренко: будет интересно сыграть с «Арсеналом» 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, где армейцы встретятся с лондонским «Арсеналом». Слова специалиста приводит ТАСС.
"Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков, мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны. На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был мадридский «Атлетико», выпал «Арсенал», тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть", — цитирует Гончаренко пресс-служба красно-синих.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.