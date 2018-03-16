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Никита Трямкин: Первый раунд Кубка Гагарина — проклятье для «Автомобилиста»
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Никита Трямкин: Первый раунд Кубка Гагарина — проклятье для «Автомобилиста» 

Советский спорт 18 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Не хватило реализации. Создавали очень много, но не смогли забить. Ни одного гола в большинстве, поэтому такой результат. Страдала игровая дисциплина, были ненужные удаления.
Сейчас у нас будет пауза, игроков распускают на пару недель отдохнуть, залатать раны. Соберёмся, будем работать, готовиться к следующему сезону.
Для нас пока существует какой-то шлагбаум первого раунда, пока мы его не пройдем, это будет комплекс команды. Нужно его проходить, это безусловно. Очень хочется пройти первый раунд. Он как проклятье. Хочется добиться чего-то с родным клубом.
Много ли зарабатывают в „Автомобилисте“? Поменьше, чем везде. Есть, где больше зарабатывают. Готов ли к смене тренера? Не хочу обидеть Владимира Васильевича, но игроки меняются, тренеры. Жизнь на этом не останавливается», — заявил Трямкин в эфире телеканала ОТВ.
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