Никита Трямкин: Первый раунд Кубка Гагарина — проклятье для «Автомобилиста»

«Не хватило реализации. Создавали очень много, но не смогли забить. Ни одного гола в большинстве, поэтому такой результат. Страдала игровая дисциплина, были ненужные удаления.

Сейчас у нас будет пауза, игроков распускают на пару недель отдохнуть, залатать раны. Соберёмся, будем работать, готовиться к следующему сезону.

Для нас пока существует какой-то шлагбаум первого раунда, пока мы его не пройдем, это будет комплекс команды. Нужно его проходить, это безусловно. Очень хочется пройти первый раунд. Он как проклятье. Хочется добиться чего-то с родным клубом.