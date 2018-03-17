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Скрипченко: во втором тайме «Анжи» контролировал игру
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Скрипченко: во втором тайме «Анжи» контролировал игру 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвёл итоги домашнего матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:0).
«Игра понравилась. Команда находились рядышком. Желание проявить свои лучшие качества, выиграть единоборства и одержать победу было видно и у нашей команды, и у соперника. Но, учитывая то, что мы играли дома, хозяйский статус вынуждал нас играть активно, плюс болельщики поддерживали. Большое им спасибо.
Конечно, мы понимали, что победа сегодня нужна. Поэтому активно сыграли в первом тайме, забили два хороших мяча усилиями Антона, исполнившего с зоны подбора. Во втором тайме в целом контролировали игру. Были ещё хорошие моменты в быстрых атаках, которые не довели до логического завершения, но в целом считаю, что победа заслуженная. Благодарю ребят за сегодняшний результат, за характер и ту самоотдачу, которую они проявили на футбольном поле, — сказал Скрипченко в программе «После футбола».
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