Скрипченко: во втором тайме «Анжи» контролировал игру

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвёл итоги домашнего матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:0).

«Игра понравилась. Команда находились рядышком. Желание проявить свои лучшие качества, выиграть единоборства и одержать победу было видно и у нашей команды, и у соперника. Но, учитывая то, что мы играли дома, хозяйский статус вынуждал нас играть активно, плюс болельщики поддерживали. Большое им спасибо.

Конечно, мы понимали, что победа сегодня нужна. Поэтому активно сыграли в первом тайме, забили два хороших мяча усилиями Антона, исполнившего с зоны подбора. Во втором тайме в целом контролировали игру. Были ещё хорошие моменты в быстрых атаках, которые не довели до логического завершения, но в целом считаю, что победа заслуженная. Благодарю ребят за сегодняшний результат, за характер и ту самоотдачу, которую они проявили на футбольном поле, — сказал Скрипченко в программе «После футбола».