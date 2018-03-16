В Quake Champions добавили режим с отключёнными способностями и другие нововведения

Bethesda Softworks и id Software сообщили о релизе большого бесплатного обновления для Quake Champions. Оно включает в себя несколько режимов, предметы для индивидуализации персонажей и изменения в балансе.

В частности, теперь в шутере доступен режим «Мгновенная смерть». Все игроки в нём умирают с одного выстрела, а каждый участник начинает матч лишь с рельсотроном и перчаткой — никакого другого оружия, а также усилителей, аптечек и брони не будет. При этом герои по-прежнему могут использовать активные и пассивные навыки.

Также появился режим «Без навыков», который придётся по душе поклонникам старых Quake. В нём полностью отключены способности чемпионов. Наконец, был введён рейтинговый командный бой «2 на 2» — он идентичен дуэли, только сражаться там можно вдвоём с товарищем против пары оппонентов. «Ключ к успеху — правильная комбинация чемпионов и навыков», — говорят разработчики.

Среди косметических предметов появилось немало праздничных весенних вещей. По словам создателей, игроков ждёт «буйство нежных пастельных красок и цветочных узоров для ваших чемпионов и оружия». Доступны значки профиля, таблички и особые головные уборы, среди которых есть птичье гнездо и шапка-единорог.

Сегодня в 20:00 по московскому времени на сайте Bethesda.net и в Steam станет доступен набор Scalebreaker за 149 руб. Он включает в себя мгновенный доступ к Quake Champions и двух стартовых чемпионов, а также украшения, косметические предметы и другой контент. Ещё в него войдёт аренда всех героев на три дня, чтобы можно было лично испытать их в бою и приобрести наиболее понравившихся отдельно.

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