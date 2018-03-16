Ещё
В Quake Champions добавили режим с отключёнными способностями и другие нововведения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Quake Champions добавили режим с отключёнными способностями и другие нововведения 

3Dnews.ru 16 марта 2018
Bethesda Softworks и id Software сообщили о релизе большого бесплатного обновления для Quake Champions. Оно включает в себя несколько режимов, предметы для индивидуализации персонажей и изменения в балансе.
В частности, теперь в шутере доступен режим «Мгновенная смерть». Все игроки в нём умирают с одного выстрела, а каждый участник начинает матч лишь с рельсотроном и перчаткой — никакого другого оружия, а также усилителей, аптечек и брони не будет. При этом герои по-прежнему могут использовать активные и пассивные навыки.
Также появился режим «Без навыков», который придётся по душе поклонникам старых Quake. В нём полностью отключены способности чемпионов. Наконец, был введён рейтинговый командный бой «2 на 2» — он идентичен дуэли, только сражаться там можно вдвоём с товарищем против пары оппонентов. «Ключ к успеху — правильная комбинация чемпионов и навыков», — говорят разработчики.
Среди косметических предметов появилось немало праздничных весенних вещей. По словам создателей, игроков ждёт «буйство нежных пастельных красок и цветочных узоров для ваших чемпионов и оружия». Доступны значки профиля, таблички и особые головные уборы, среди которых есть птичье гнездо и шапка-единорог.
Сегодня в 20:00 по московскому времени на сайте Bethesda.net и в Steam станет доступен набор Scalebreaker за 149 руб. Он включает в себя мгновенный доступ к Quake Champions и двух стартовых чемпионов, а также украшения, косметические предметы и другой контент. Ещё в него войдёт аренда всех героев на три дня, чтобы можно было лично испытать их в бою и приобрести наиболее понравившихся отдельно.
Это неполный текст новости
3Dnews.ru: последние новости
Twitch запустил свою ежемесячную раздачу игр по подписке Prime В Mario Tennis Aces можно сломать ракетку соперника коварным ударом — и другие особенности спортивной аркады Обновление 3.2 в Fortnite: командный режим в «Королевской битве», новые наряды и прочие улучшения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков рассказал о допинге на московской Олимпиаде184
Новая «бомба» для России от WADA20
Соперника ЦСКА могут исключить из еврокубков1
Медведева высказалась о смене гражданства120
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение