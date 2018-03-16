Ещё
Чики Бегиристайн: Мы знаем мощь и силу «Ливерпуля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чики Бегиристайн: Мы знаем мощь и силу «Ливерпуля» 

Советский спорт 19 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой «горожан» достался «Ливерпуль».
«Это очень сложный соперник, — приводит слова Бегиристайна официальный твиттер «Манчестер Сити». — Мы любим путешествовать и посещать другие страны в Лиге чемпионов, но что есть, то есть.
Мы очень хорошо друг друга знаем. «Ливерпуль» — очень атакующая команда. Это будут два великолепных матча, в которых мы увидим хороший футбол.
В Лиге чемпионов нет права на ошибку. Все должно сработать почти идеально в обоих матчах. Мы знаем мощь и силу «Ливерпуля» — в чемпионате они победили нас у себя дома, а мы — у себя».
Напомним, первый матч пройдет 4 апреля в Ливерпуле, ответный — 10 апреля — в Манчестере.
Советский спорт: последние новости
Курбан Бердыев: Шансы участия Азмуна в матче со «Спартаком» - 50 на 50 Сергей Светлов: У «Локомотива» и «Йокерита» есть потенциал, зацепят одну-две победы Брат Джефферсона Фарфана задержан по подозрению в мошенничестве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение