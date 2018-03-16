Чики Бегиристайн: Мы знаем мощь и силу «Ливерпуля»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой «горожан» достался «Ливерпуль».

«Это очень сложный соперник, — приводит слова Бегиристайна официальный твиттер «Манчестер Сити». — Мы любим путешествовать и посещать другие страны в Лиге чемпионов, но что есть, то есть.

Мы очень хорошо друг друга знаем. «Ливерпуль» — очень атакующая команда. Это будут два великолепных матча, в которых мы увидим хороший футбол.

В Лиге чемпионов нет права на ошибку. Все должно сработать почти идеально в обоих матчах. Мы знаем мощь и силу «Ливерпуля» — в чемпионате они победили нас у себя дома, а мы — у себя».

Напомним, первый матч пройдет 4 апреля в Ливерпуле, ответный — 10 апреля — в Манчестере.