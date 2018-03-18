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Стали известны промежуточные результаты явки в Курганской области
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Стали известны промежуточные результаты явки в Курганской области 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Почти половина зауральских избирателей проголосовала на выборах президента в Курганской области. По данным региональной Избирательной комиссии к 15 часам на участки пришли 48,39% избирателей. Основная часть — 30,18% проголосовали на выборах до обеда. На 12 часов по явке лидировали Частоозерский район — 54,36%, Мокроусовский район — 46,33% Варгашинский — 39,40%.
Кстати, явка на 15 часов дня немного меньше, чем на выборах главы государства в 2012 году. Тогда на этот же час пришли на выборы 48,88% избирателей.
Добавим, что на избирательных участках Кургана молодым людям, которые впервые голосуют, а также пожилым людям дарят памятные подарки: ручки, календари, кружки с символикой выборов. Также на пунктах голосования проводится опрос горожан. Им предлагают выбрать общественные территории, которые благоустроят в рамках проекта «Комфортная городская среда». Всего в списке 17 объектов, проголосовать можно только за три.
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