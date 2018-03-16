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Автобусы в Химках к ЧМ‑2018 оснастили мониторами с информацией для болельщиков
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Автобусы в Химках к ЧМ‑2018 оснастили мониторами с информацией для болельщиков 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
К предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 в 50 автобусах подмосковных Химок установили мониторы с полезной информацией для болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Полезная информация о проезде, где находятся места размещения команд, об основных достопримечательностях Московской области и как туда добраться транслируется на английском и русском языках. Такими экранами оснастят все маршруты, которые следуют до мест размещения команд и центральных автовокзалов», — говорится в сообщении.
На всех шести автовокзалах региона, которые задействованы в ЧМ-2018, для удобства болельщиков установят передатчики с бесплатным Wi-Fi. Такие передатчики впоследствии появятся на всех автовокзалах региона.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, создание максимально комфортных условий не только для команд-участниц чемпионата мира, но и для болельщиков — одна из приоритетных задач.
«Важным моментом для любого иностранного гостя является вопрос логистики, доступности информации и возможности оперативно сориентироваться. Для этого мы оснащаем автобусы информационными табло, где можно легко разобраться с маршрутами чемпионата мира, понять где ты находишься, получить дополнительную информацию. Пока мы провели эту работу только в Химках, так как здесь размещается наибольшее количество команд: во время группового этапа турнира в Химках будут проживать и тренироваться три сборные», — пояснил Терюшков.
Российская национальная сборная остановила свой выбор на привычном для себя учебно-тренировочном центре «Новогорск», сборная Мексики будет тренироваться на базе «Новогорск-Динамо», а сборная Перу расположится на стадионе «Арена Химки», отметил он.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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