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Рохо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года
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Рохо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года 

Советский спорт 18 часов назад
Фото: manutd8.com
По информации на официальном сайте «МЮ», новый контракт Рохо рассчитан до 2021 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
«На протяжении последних сезонов Маркос постоянно прогрессировал и демонстрировал свой профессионализм. Травмы заставили его пропустить несколько последних недель, но он упорно трудится над возвращением. Я рад, что он подписал новый контракт», — заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозу Моуринью.
27-летний аргентинский защитник играет за «МЮ» с 2014 года. В текущем сезоне Рохо провел за команду 10 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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