Рохо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года

По информации на официальном сайте «МЮ», новый контракт Рохо рассчитан до 2021 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

«На протяжении последних сезонов Маркос постоянно прогрессировал и демонстрировал свой профессионализм. Травмы заставили его пропустить несколько последних недель, но он упорно трудится над возвращением. Я рад, что он подписал новый контракт», — заявил главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозу Моуринью.

27-летний аргентинский защитник играет за «МЮ» с 2014 года. В текущем сезоне Рохо провел за команду 10 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.