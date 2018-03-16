Вице-президент «Ювентуса» Недвед поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» 

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
За выход в полуфинал итальянский клуб поспорит с мадридским "Реалом".
"Мы знаем, что играть с победителем последних двух розыгрышей Лиги чемпионов будет крайне непросто. Но нам придется постараться. Конечно, нам будет тяжело, «Реал» выглядел фантастически в противостоянии с «Пари Сен-Жермен». Они здорово сыграли, и было видно, насколько они сильны", — цитирует Недведа L'Equipe.
Ранее в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.