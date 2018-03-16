Вице-президент «Ювентуса» Недвед поделился ожиданиями от матчей с «Реалом»

За выход в полуфинал итальянский клуб поспорит с мадридским "Реалом"

"Мы знаем, что играть с победителем последних двух розыгрышей Лиги чемпионов будет крайне непросто. Но нам придется постараться. Конечно, нам будет тяжело, «Реал» выглядел фантастически в противостоянии с «Пари Сен-Жермен». Они здорово сыграли, и было видно, насколько они сильны", — цитирует Недведа L'Equipe.

Ранее в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.