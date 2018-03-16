Евгений Ловчев: «Я знаю, что произошло между Черчесовым и Денисовым»

Евгений Ловчев оценил важность Игоря Денисова для сборной России и предложил свои услуги по регулированию конфликта между игроком и Станиславом Черчесовым.

— Когда-то мой конфликт с Бесковым закончился тем, что я вынужден был уйти из «Спартака» в «Динамо». Мне болельщики до сих пор этого не простили. Но еще перед этим осенью 1974 года сборной предстоял отборочный матч в Дублине с Ирландией. Мы тогда с Бесковым сильно поругались. Меня вызвали вместе с Николаем Петровичем Старостиным в федерацию, он сказал мне: «Ты там молчи, я буду говорить». И я поехал в Дублин, а потом в сборной отыграл еще пару лет.

К чему это я? Я знаю, что произошло между Черчесовым и Денисовым. И в то же время все понимают, что Денисов важный для нашей сборной игрок. Для него это последняя возможность сыграть на чемпионате мира. Я готов выступить посредником между Черчесовым и Денисовым, посадить их вместе за один стол. Впереди важнейший турнир, за нами не только сборная, он и вся Россия, — приводит слова эксперта издание «Советский спорт».