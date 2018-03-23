Булыкин: в России есть немало молодых футболистов, кто сможет заменить Кокорина

"Понятно, что Кокорин набрал неплохую форму. Конечно, очень обидно получать тяжелую травму накануне чемпионата мира. Желаю Александру скорейшего выздоровления", — сказал Булыкин.

Он порассуждал, кто мог бы заменить Кокорина.

"У нас есть немало молодых футболистов, которые могут это сделать. Второго нападающего у нас способны многие сыграть. Например, братья Миранчуки — они очень хорошо зарекомендовали себя. В принципе у Станислава Черчесова есть возможность выбирать игроков в передней линии.

В защите дело обстоит сложнее. Но опять же думаю, что Черчесов выйдет из этой ситуации, и выведет подходящий состав, который сможет биться даже с такой сборной, как Бразилия", — добавил Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что не считает потерю Неймара проблемой для сборной Бразилии