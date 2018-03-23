Булыкин: в России есть немало молодых футболистов, кто сможет заменить Кокорина 

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что травма нападающего "Зенита" Александра Кокорина скажется на сборной, но его есть кем заменить. Слова спортсмена приводит Rusfootball.info.
"Понятно, что Кокорин набрал неплохую форму. Конечно, очень обидно получать тяжелую травму накануне чемпионата мира. Желаю Александру скорейшего выздоровления", — сказал Булыкин.
Он порассуждал, кто мог бы заменить Кокорина.
"У нас есть немало молодых футболистов, которые могут это сделать. Второго нападающего у нас способны многие сыграть. Например, братья Миранчуки — они очень хорошо зарекомендовали себя. В принципе у Станислава Черчесова есть возможность выбирать игроков в передней линии.
В защите дело обстоит сложнее. Но опять же думаю, что Черчесов выйдет из этой ситуации, и выведет подходящий состав, который сможет биться даже с такой сборной, как Бразилия", — добавил Булыкин.
Ранее Булыкин заявил, что не считает потерю Неймара проблемой для сборной Бразилии