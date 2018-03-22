Ещё
Силкин: Кокорин — один из немногих российских футболистов, способных заиграть за рубежом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Силкин: Кокорин — один из немногих российских футболистов, способных заиграть за рубежом 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 22 марта. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин — один из немногих российских игроков, которые могут попробовать свои силы в зарубежном первенстве после чемпионата мира 2018 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".
Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.
"Любой игрок сборной, который получает травму, это большая потеря для команды, — сказал Силкин. — Конечно, с другой стороны, появится возможность проявить себя у других ребят. Что тут скажешь, от травм никто не застрахован".
"Конечно, жалко, что Кокорин получил травму. Александр — один из немногих наших футболистов, которые могли попробовать свои силы в зарубежном чемпионате после чемпионата мира. Ведь каждое мировое первенство — это большой рынок, но, к сожалению, он не сыграет. Когда он получал травму, было видно, как футболист расстроен", — добавил Силкин.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
ТАСС: последние новости
Силкин: визит допинг-офицеров не скажется на подготовке россиян к игре с бразильцами Гафт на авторском вечере в Москве почтил память Табакова Алиханов: власти региона получат субсидии из центра на содержание стадиона "Калининград"
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение