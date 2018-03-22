Силкин: Кокорин — один из немногих российских футболистов, способных заиграть за рубежом

Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

"Любой игрок сборной, который получает травму, это большая потеря для команды, — сказал Силкин. — Конечно, с другой стороны, появится возможность проявить себя у других ребят. Что тут скажешь, от травм никто не застрахован".

"Конечно, жалко, что Кокорин получил травму. Александр — один из немногих наших футболистов, которые могли попробовать свои силы в зарубежном чемпионате после чемпионата мира. Ведь каждое мировое первенство — это большой рынок, но, к сожалению, он не сыграет. Когда он получал травму, было видно, как футболист расстроен", — добавил Силкин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.