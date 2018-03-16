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Денисов может перебраться из «Локомотива» в ЦСКА
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Денисов может перебраться из «Локомотива» в ЦСКА 

Свободная пресса 19 часов назад
Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов может сменить клуб после окончания текущего сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры узбекского футболиста является ЦСКА, сообщает «ФАН».
Как утверждает источник, срок действия контракта Денисова с «железнодорожниками» истекает в июне 2018 года, поэтому в стан «армейцев» игрок может перебраться в статусе свободного агента.
Помимо ЦСКА интерес к 31-летнему игроку также проявляет «Краснодар».
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