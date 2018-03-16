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Массимо Баттара: «Удивил уровень вратарей в „Зените“. Даже в „Ман Сити“ такого не было»
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Массимо Баттара: «Удивил уровень вратарей в „Зените“. Даже в „Ман Сити“ такого не было» 

Спорт-Экспресс 19 часов назад
Тренер вратарей "Зенита" Массимо Баттара отметил высокий уровень голкиперов команды. По его словам, они даже превосходят вратарей «Манчестер Сити», в котором специалист работал с Роберто Манчини с 2009 по 2013 год.
— Четыре вратаря, которые у нас есть в первой команде, действительно хороши, — цитирует официальный сайт «Зенита» Баттару. — И кажется, после второй же тренировки здесь я сказал об этом Роберто Манчини.
— Что-то еще вас в «Зените» поначалу удивило?
— Ну, первое — это точно уровень вратарей. Даже в «Манчестере» такого не было. В остальном — и город, и наша тренировочная база выглядят просто великолепно. Перед «Зенитом» я работал на базе «Астон Виллы», тоже очень хорошей, но здесь все оказалось не хуже, а даже лучше! Ну, может, только зима здесь попрохладнее. Но в остальном все прекрасно. И наш стадион, честно сказать, мне нравится даже больше, чем «Этихад» у «Манчестер Сити».
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