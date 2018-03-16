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Лучших лыжников выберут в Некрасовке
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Лучших лыжников выберут в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 19 часов назад
Фото: Управа района Некрасовка
Районные, заключительные в этом году, лыжные соревнования пройдут в Некрасовке в субботу, 17 марта. Организатором выступит досугово-спортивный центр «Некрасовка» совместно с членами молодежной палаты района Некрасовка.
Соревнования пройдут на лыжной трассе по адресу: Некрасовская улица, дом 9.
Все участники будут разделены по трем возрастным группам: первая — от шести и до 18 лет, вторая — от 18 и старше, третья — пенсионеры (55+).
Каждой возрастной группе будет соответствовать свое время старта. Так, младшая группа стартует в 11.00, вторая группа в 12.00, а заключительная в 13.00.
Для участия необходимо иметь при себе лыжи и зарегистрироваться по телефону 8 (926) 883-99-85. (вт)
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