Лучших лыжников выберут в Некрасовке

Районные, заключительные в этом году, лыжные соревнования пройдут в Некрасовке в субботу, 17 марта. Организатором выступит досугово-спортивный центр «Некрасовка» совместно с членами молодежной палаты района Некрасовка.

Соревнования пройдут на лыжной трассе по адресу: Некрасовская улица, дом 9.

Все участники будут разделены по трем возрастным группам: первая — от шести и до 18 лет, вторая — от 18 и старше, третья — пенсионеры (55+).

Каждой возрастной группе будет соответствовать свое время старта. Так, младшая группа стартует в 11.00, вторая группа в 12.00, а заключительная в 13.00.

Для участия необходимо иметь при себе лыжи и зарегистрироваться по телефону 8 (926) 883-99-85. (вт)