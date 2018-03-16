Конкурс красоты и таланта «Мисс Весна-2018» прошел в колледже №23

В конкурсной программе приняли участие студентки первых трех курсов из колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23.

В КИГМ-23 прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Весна-2018». Юные и прекрасные студентки приняли участие в программе, которая состояла из пяти конкурсов. Девушкам предстояло выступить с «визитным номером», принять участие в кулинарном и интеллектуальном конкурсах, продемонстрировать свой талант и умение дефилировать на публике.

Конкурсанток перед многочисленной аудиторией поддерживали выступления юношей из разных структурных подразделений учреждения со своими творческими номерами.

В итоге 1-е место и титул «Мисс Весна-2018» завоевала Екатерина Гуренко. Второе место и титул «Вице Мисс Весна -2018» — Валерия Машкова, 3-е место разделили Елизавета Зерюкина и Александра Швыряева. Впрочем, призы в этот день достались всем 11 участницам — каждая девушка стала победительницей в той или иной номинации.