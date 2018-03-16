Видео: Японские ученые создали идеального баскетболиста

Японские инженеры создали робота, которые безупречно может исполнять штрафные броски во время баскетбола. Об этом сообщает издание сообщает The Verge.

Программисты проверили робота-баскетболиста в игре со спортсменами японской баскетбольной команды Alvark Tokyo.

На кадрах испытаний видно, что робот при броске ведет себя подобно профессиональным баскетболистам. Он приседает, сгибая ноги в коленях, и держит мяч одной рукой. После этого робот распрямляет ноги и руку, а затем завершает бросок движением кисти.

Тесты показали, что, в отличие от игроков-людей, на протяжении серии бросков робот ведет себя стабильнее.