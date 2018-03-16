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Видео: Японские ученые создали идеального баскетболиста
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Видео: Японские ученые создали идеального баскетболиста 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
Японские инженеры создали робота, которые безупречно может исполнять штрафные броски во время баскетбола. Об этом сообщает издание сообщает The Verge.
Программисты проверили робота-баскетболиста в игре со спортсменами японской баскетбольной команды Alvark Tokyo.
На кадрах испытаний видно, что робот при броске ведет себя подобно профессиональным баскетболистам. Он приседает, сгибая ноги в коленях, и держит мяч одной рукой. После этого робот распрямляет ноги и руку, а затем завершает бросок движением кисти.
Тесты показали, что, в отличие от игроков-людей, на протяжении серии бросков робот ведет себя стабильнее.
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