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«Зарядка 18.03.18: выбор чемпионов!»: москвичи получили заряд бодрости
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«Зарядка 18.03.18: выбор чемпионов!»: москвичи получили заряд бодрости 

Мир24 19 часов назад
Всероссийская эстафета «Межнациональная зарядка 18.03.18: выбор чемпионов!» прошла в Москве. Это был финальный этап акции, передает корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.
В спортивном зале позитивом зарядились 350 человек, а всего за две недели акции в ней приняли участие тысячи молодых людей из разных регионов России.
Студенты занимались под руководством олимпийских чемпионов. Они пришли сюда не за медалями, а за хорошим настроением.
«У меня без зарядки вообще никуда. У меня день начинается с зарядки», — говорит олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.
«Положительные эмоции — это зарядка. А заряд — это что? Это заряд бодрости на весь день», — говорит многократный чемпион мира по тайском боксу Артем Левин.
Каждое упражнение участники выполняли по 18 раз. Таким образом, организаторы призвали 18 марта прийти на избирательные участки. В этот день пройдут выборы президента России.
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