Гончаренко: «Арсенал» является топ-клубом с именем, ЦСКА будет интересно с ним играть

ТАСС , 16 марта. Лондонский «Арсенал» является топ-клубом с именем, московскому ЦСКА будет интересно встретиться с такой командой в 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко пресс-службе ЦСКА. В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги Европы. ЦСКА сыграет с английским «Арсеналом». "Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков, мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед" , теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны. На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был мадридский «Атлетико», выпал «Арсенал», тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть", — заявил Гончаренко. "Стиль главного тренера лондонцев Арсена Венгера известен, это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике", — добавил тренер ЦСКА. "Еще одна занятная деталь заключается в том, что снова встретимся с Генрихом Мхитаряном , который уже играл против нас в составе «Манчестер Юнайтед» (Мхитарян в январе перешел из МЮ в «Арсенал» — прим. ТАСС). Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждет захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом» в 1/8 финала, ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача — подойти в хорошем состоянии к этим матчам", — также отметил Гончаренко. Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный — 12 апреля в Москве.