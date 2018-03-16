В Дмитровском проведут состязания среди юных футболистов

В парке «Ангарские пруды» на улице Софьи Ковалевской 17 марта пройдут соревнования по футболу «Зимний мяч» среди юных жителей Дмитровского района. Об этом сообщили в пресс-центре Лианозовского парка, в чьем ведомстве находится территория Ангарских прудов.

«В турнире примут участие команды из Дмитровского района, состоящие из шести юношей до 17 лет. Победители турнира получат кубок, а команды, занявшие второе и третье места, — медали и ценные призы. Состязания пройдут на универсальной спортивной площадке в парке «Ангарские пруды», — уточняется в материале пресс-центра.

Болельщиков будут ждать к 13.00. Напоминаем, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 1, стр. 8. (мю)