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В Дмитровском проведут состязания среди юных футболистов
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В Дмитровском проведут состязания среди юных футболистов 

Управа района Дмитровский города Москвы 19 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В парке «Ангарские пруды» на улице Софьи Ковалевской 17 марта пройдут соревнования по футболу «Зимний мяч» среди юных жителей Дмитровского района. Об этом сообщили в пресс-центре Лианозовского парка, в чьем ведомстве находится территория Ангарских прудов.
«В турнире примут участие команды из Дмитровского района, состоящие из шести юношей до 17 лет. Победители турнира получат кубок, а команды, занявшие второе и третье места, — медали и ценные призы. Состязания пройдут на универсальной спортивной площадке в парке «Ангарские пруды», — уточняется в материале пресс-центра.
Болельщиков будут ждать к 13.00. Напоминаем, парк «Ангарские пруды» располагается по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 1, стр. 8. (мю)
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