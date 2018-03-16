«Через год вернусь к соревнованиям». В Кургане вылечили самую сильную женщину в мире

Специалисты провели все необходимые процедуры. Сейчас, по их словам, заживление идет хорошо.

«Впереди восстановление, буду дома разрабатывать кисть эспандером. Врачи обещали, что через полгода — год уже смогу вернуться к участию в соревнованиях», — цитирует Марину Кигелеву пресс-служба Центра Илизарова.

Кстати, титул чемпионки мира и почетную запись в книге рекордов Гиннеса спортсменка получила в 2009 году, когда протащила 175-тонный паровоз на 10 метров за 52 секунды. Сейчас в копилке известной спортсменки 12 мировых и 8 российских рекордов.

Чтобы не потерять форму, Марина Кигелева не оставляла аэробные тренировки и в стенах илизаровского центра, делала растяжку и занималась на велотренажёре.

Фото: www.ilizarov.ru