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«Арсенал» под руководством Венгера ни разу не побеждал ЦСКА
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«Арсенал» под руководством Венгера ни разу не побеждал ЦСКА 

Soccer News 19 часов назад
Фото: Soccer News
Московский ЦСКА и лондонский «Арсенал» сыграют в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Стоит отметить, что «канониры» под руководством Арсена Венгера пока ни разу не смогли обыграть армейцев.
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