Российские паралимпийцы могут выступить на Играх-2020 под национальным флагом

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил желание разрешить российским паралимпийцам выступить на Играх-2020 в Токио под национальным флагом. Слова Парсонса приводит ТАСС

"Это то, чего хотят все, в том числе и Международный паралимпийский комитет. МПК не хочет, чтобы на следующих соревнованиях под эгидой организации, будь то чемпионаты мира или Игры в Токио, выступали нейтральные атлеты. Также мы хотим, чтобы российские спортсмены выступали под флагом своей страны. Мы тесно работаем с Паралимпийским комитетом России (ПКР) и другими сторонами и будем готовы восстановить ПКР настолько быстро, насколько это будет возможно", — сказал он.

Глава МПК также отметил, что Паралимпийский комитет России осуществил большую работу для восстановления организации в статусе.

"Остались еще некоторые моменты, которых необходимо добиться, но мы уже сейчас впечатлены достигнутым прогрессом", — добавил Парсонс.

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК не восстановит Паралимпийский комитет России после Игр в Пхенчхане.