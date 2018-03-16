Игнатьев о жеребьёвке 1/4 финала Лиги Европы, жалобах Манчини и травме Кокорина

Шансы ЦСКА и «Арсенала» на выход в полуфинал Лиги Европы примерно равны. Такую точку зрения высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев . По мнению специалиста, лондонская команда в последнее время выступает не в лучшем свете. Также Игнатьев высказался о вылете из еврокубков «Локомотива» и «Зенита» . Тренер назвал игру сине-голубых хаотичной и раскритиковал Роберто Манчини за постоянные жалобы на слабую комплектацию состава. «Былое величие „Арсенала“ кануло в лету»

— ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы попал на «Арсенал». Армейцам не повезло или лучше сразу встретиться с сильной командой?

— Конечно, всегда лучше попасть на более слабого соперника, если ставишь перед собой серьёзные задачи. «Арсенал» — это топ-клуб с большой историей. С другой стороны, «канониры» в последние годы испытывают серьёзные проблемы: болельщики требуют ухода Арсена Венгера , продаются ведущие футболисты. По итогам прошлого сезона лондонцы впервые за долгое время не попали в Лигу чемпионов и могут повторить это «достижение» в текущем (после 30 туров Английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, которое не позволит команде пробиться даже в Лигу Европы — RT). Так что былое величие «канониров» кануло в лету.

— Считаете, у ЦСКА есть шансы на выход в полуфинал, учитывая, что «Арсеналу» необходимо завоевать трофей, чтобы всё-таки получить путёвку в Лигу чемпионов?

— Я бы сказал, шансы команд 50 на 50. Не говорю, что «Арсенал» — слабый. Это непростой жребий для ЦСКА, но армейцы могут играть с лондонцами. Многое будет зависеть от результата первой встречи, которая состоится в Англии. Ведь в первой игре с «Лионом» в Москве подопечные Виктора Гончаренко действовали не лучшим образом, зато на выезде продемонстрировали отличный футбол. Оптимизм вселил даже не итоговый результат, а достойная игра ЦСКА с позиции силы. Футболисты российской команды знали, чего они хотят и были на поле единым целым.

— Нет ли у вас опасений, что возрастная линия обороны армейцев не справится с быстрыми футболистами «Арсенала»?

— Меня как раз больше заботят действия команды в атаке. Впереди у ЦСКА есть проблемы, и не от хорошей жизни Гончаренко вынужден двигать в эту зону номинального опорника Понтуса Вернблума. Вернувшийся в стан армейцев Ахмед Муса тоже не демонстрирует тот футбол, который показывал до своего ухода в «Лестер». С другой стороны, в матчах с «Ахматом» и «Лионом» нигериец был куда более заметен, чем в предыдущих, а французам даже забил. Будем надеяться, теперь его прорвёт.

Что же касается возрастных защитников ЦСКА, то оборона команды — это не только братья Березуцкие и Сергей Игнашевич . Армейцы обороняются всем коллективом, а начинается всё с попытки отбора мяча у соперника на чужой половине поля. Мы видели, как в Лионе армейцам это удавалось регулярно. Игра в защите у ЦСКА чётко отлажена. Каждый футболист команды представляет, что ему нужно делать без мяча.

— Молодой Александр Головин проводит особенно яркий сезон, при этом неоднократно ходили слухи, что им интересуются английские топ-клубы. Можно ли рассматривать матчи с «Арсеналом» как шанс для полузащитника уехать в АПЛ?

— Не думаю, что Головин будет сидеть и думать о том, как бы хорошо сыграть с «Арсеналом», чтобы его купили. Для Александра главное — продолжать прогрессировать, а в будущем он уже сам сможет выбирать из имеющихся предложений. Понятно, что скауты различных коллективов будут следить за матчами с «Арсеналом». Потом не исключено, что Головин вообще не захочет ехать в Европу. Скажет: «да я обожаю ЦСКА, девушка рядом, зарплата тоже хорошая. Зачем мне уезжать куда-то?».

— На ваш взгляд, стоит ли Головину всё-таки перейти в европейский топ-клуб?

— Повторюсь, всё зависит только от него. Мы не знаем, о чём думает Александр, какая у него мотивация. По-хорошему ему нужно уезжать. Здорово, если Головин будет представлять Россию в сильном европейском чемпионате. Тогда мы будем чувствовать себя полноценной футбольной державой.

«Манчини думал, что ему купят Месси и Роналду»

— «Локомотив» дважды уступил «Атлетико» с общим счётом — 1:8. Отразится ли это на психологическом состоянии железнодорожников?

— Нет. Даже Сёмин признал, что изначально было понятно: шансов у его подопечных немного. «Атлетико» — одна из сильнейших команд мира. Вообще не понятно, как она умудрились вылететь из Лиги чемпионов. «Локомотив» быстро отойдёт от этих поражений и сделает выводы. Футболисты железнодорожников получили хорошую возможность взглянуть на себя со стороны, оценить свой уровень по самым серьёзным меркам. Это был своеобразный тест, который пойдёт людям на пользу. Руководство клуба тоже должно задуматься, над чем работать в дальнейшем. Как сделать так, чтобы «Локо» выращивал собственных гризманнов. Убеждён после противостояния с «Атлетико» железнодорожники сделают шаг вперёд.

— «Зенит» в ответном матче с «Лейпцигом» вновь выглядел беззубо. Вы поняли, в какой футбол пыталась играть команда?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. На поле был просто хаос. Набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Роберто Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя.

— Возможно, Манчини не контролирует команду.

— Не могу знать. Может он так и не адаптировался к российской футбольной действительности. Мне непонятно, почему даже игроки одной из сильнейших сборных планеты — аргентинской не показывают ничего. Зачем их тогда брали? А ведь летом «Зенит» демонстрировал привлекательный классный футбол, но потом всё куда-то делось.

— Как относитесь к регулярным жалобам Манчини, в частности на то, что зимой ему купили недостаточно футболистов?

Криштиану Роналду и — Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси Антуана Гризманна ? Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь всё читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему всё не нравится.

— Вдобавок в матче с «Лейпцигом» тяжёлую травму колена получил Александр Кокорин . Теперь «Зениту» в атаке остаётся рассчитывать только на Антона Заболотного , который ещё осенью играл в «Тосно». Не кажется ли вам, что питерцы вновь останутся без Лиги чемпионов на следующий сезон?

— Жаль, что так сложилось, ведь Кокорин нужен не только «Зениту», но и сборной. Я желаю Саше скорейшего выздоровления. Без него питерцам будет очень сложно. Кокорин — самый квалифицированный нападающий «Зенита». Однако у Манчини под рукой есть и другие форварды. Свято место пусто не бывает. Не забывайте о том же Дмитрии Полозе, который в «Ростове» неоднократно действовал именно на острие атаки, а не на фланге. Да и Артём Дзюба сейчас «Зениту» ой как пригодился бы.

— Может ли Станислав Черчесов вызвать Дзюбу в сборную после травмы Кокорина?

— Тут есть один нюанс. Мы не знаем, в каких отношениях находятся Артём и главный тренер национальной команды. Возможно, Черчесов не видит Дзюбу в составе. Но не исключено, что он всё-таки появится в сборной. В любом случае в заявке на два ближайших товарищеских матча с Бразилией и Францией Кокорина должен кто-то заменить.

«Смолов не станет беречь себя»

— «Краснодар» в ближайшем туре РФПЛ примет «Уфу». Будет ли Фёдор Смолов теперь подсознательно беречься, понимая, что он остался едва ли не единственным форвардом сборной?

— Футболисты не берегутся. Такого просто не бывает. От футбола не убежишь. Игрок может не выспаться, находиться не в лучшем психологическом состоянии из-за каких-то домашних проблем, но никогда не станет беречь себя.

Смолов не держит в голове эти расклады и будет всякий раз выходить на поле, как будто сегодняшняя игра — главная в жизни. Единственное, он может грамотно выстроить план подготовки к чемпионату мира. Фёдор понимает, что в случае успешной игры на домашнем мундиале получит возможность уехать в Европу.

— Всё будет зависеть от игры красно-белых в атаке. В последнее время у команды есть проблемы с реализацией. Очень многое в игре «Спартака» зависит от Квинси Промеса , который весной действует пока не так ярко, как осенью. А матч в Казани он вовсе пропустит из-за перебора жёлтых карточек.

— Может причина такого спада в желании уехать в Европу?

— Скорее наоборот. Если бы Промес думал о трансфере, то играл бы с удвоенным желанием. Просто у Квинси в последних матчах мяч не шёл в ворота. В таких ситуациях нападающие начинают зацикливаться, нервничать, часто неоправданно берут игру на себя, чтобы прервать неудачную серию. Но как только голландец забьёт, «оковы тяжкие падут», как писал классик.