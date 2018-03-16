Ещё
Капоэйристы из Бибирева продемонстрировали свои навыки на турнире для начинающих спортсменов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капоэйристы из Бибирева продемонстрировали свои навыки на турнире для начинающих спортсменов 

Управа района Бибирево 19 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
Открытый турнир по капоэйре для начинающих спортсменов «Viva capoeira» в минувшее воскресенье, 11 марта, прошел в центре детского и юношеского творчества «Бибирево». Как сообщили в администрации учреждения, в соревнованиях приняли участие дети от трех лет и взрослые.
— За победу боролось более 120 участников в восьми возрастных категориях. Ограничением для участия был стаж занятий не более двух лет, — рассказали в администрации центра. — Соревнования для начинающих спортсменов часто воспринимаются как проходной этап в жизни капоэйриста, а для тренера малышей — это одно из центральных событий спортивного года.
Как рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево», в этот день кто-то впервые вышел на татами, кто-то одержал первую победу и заработал первую медаль. Там отметили, что все очень старались и преодолевали себя, несмотря на свой юный возраст и совсем небольшой стаж в капоэйре. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Юные танцоры из Бибирева успешно выступили на турнире Союза танцевального спорта Московской области Юные баскетболистки из Бибирева одержали победу на первенстве Москвы В центре на Лескова выбрали лучших шахматистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение