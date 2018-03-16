Капоэйристы из Бибирева продемонстрировали свои навыки на турнире для начинающих спортсменов

Открытый турнир по капоэйре для начинающих спортсменов «Viva capoeira» в минувшее воскресенье, 11 марта, прошел в центре детского и юношеского творчества «Бибирево». Как сообщили в администрации учреждения, в соревнованиях приняли участие дети от трех лет и взрослые.

— За победу боролось более 120 участников в восьми возрастных категориях. Ограничением для участия был стаж занятий не более двух лет, — рассказали в администрации центра. — Соревнования для начинающих спортсменов часто воспринимаются как проходной этап в жизни капоэйриста, а для тренера малышей — это одно из центральных событий спортивного года.

Как рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево», в этот день кто-то впервые вышел на татами, кто-то одержал первую победу и заработал первую медаль. Там отметили, что все очень старались и преодолевали себя, несмотря на свой юный возраст и совсем небольшой стаж в капоэйре. (вт)