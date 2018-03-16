Эрдоган сообщил о готовности Турции принять Олимпиаду-2026

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. По его словам, Олимпиада может пройти в городе Эрзурум, передает ТАСС

"В Эрзуруме отличная спортивная инфраструктура. Мы будем смело подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года", — сказал Эрдоган в эфире телеканала «Хабер тюрк».

Международный олимпийский комитет (МОК) определит место проведения Игр-2026 в Милане в июле 2019 года. Отмечается, что на проведение соревнований также претендуют Канада и Япония.