Ещё
Эрдоган сообщил о готовности Турции принять Олимпиаду-2026
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрдоган сообщил о готовности Турции принять Олимпиаду-2026 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. По его словам, Олимпиада может пройти в городе Эрзурум, передает ТАСС.
"В Эрзуруме отличная спортивная инфраструктура. Мы будем смело подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года", — сказал Эрдоган в эфире телеканала «Хабер тюрк».
Международный олимпийский комитет (МОК) определит место проведения Игр-2026 в Милане в июле 2019 года. Отмечается, что на проведение соревнований также претендуют Канада и Япония.
Газета.Ru: последние новости
Биатлонистки Миленина и Румянцева готовы выступить в лыжной эстафете без мужчин Тренерам разрешили использовать мобильную связь в тактических целях на ЧМ-2018 Игрок "Рубина" Навас: раздувание темы опасности на ЧМ-2018 нужно политикам и СМИ
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение