В Хорошево-Мневниках определили лучших шашистов

В клубе «Атом» Хорошево-Мневников подвели итоги окружных соревнований по шашкам, которые прошли в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

— В турнире принимали участие сборные команды Северо-Западного округа. Численный состав команд — четыре спортсмена. Борьба развернулась в следующих категориях: мальчики до 12 лет, 13–14 лет, 15–17 лет, девочки до 17 лет. Состязания прошли по круговой системе, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1. Митино

2. Покровское-Стрешнево

3. Хорошево-Мневники

4. Северное Тушино

5. Щукино

Победителям и призерам вручили кубки, памятные дипломы и медали соответствующих степеней. По итогам соревнований будет сформирована сборная СЗАО, которая представит округ на городских соревнованиях по шашкам. (вт)