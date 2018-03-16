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В Хорошево-Мневниках определили лучших шашистов
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В Хорошево-Мневниках определили лучших шашистов 

Управа района Хорошево-Мневники 19 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников подвели итоги окружных соревнований по шашкам, которые прошли в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
— В турнире принимали участие сборные команды Северо-Западного округа. Численный состав команд — четыре спортсмена. Борьба развернулась в следующих категориях: мальчики до 12 лет, 13–14 лет, 15–17 лет, девочки до 17 лет. Состязания прошли по круговой системе, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1. Митино
2. Покровское-Стрешнево
3. Хорошево-Мневники
4. Северное Тушино
5. Щукино
Победителям и призерам вручили кубки, памятные дипломы и медали соответствующих степеней. По итогам соревнований будет сформирована сборная СЗАО, которая представит округ на городских соревнованиях по шашкам. (вт)
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