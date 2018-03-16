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Бабаев: «Конечно, в паре с ЦСКА „Арсенал“ является фаворитом»
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Бабаев: «Конечно, в паре с ЦСКА „Арсенал“ является фаворитом» 

Евро-футбол.Ру 19 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Арсенал» является фаворитом в четвертьфинале Лиги Европы с московским ЦСКА, лондонцы выделяются среди других участников этой стадии наравне с мадридским «Атлетико». Такое мнение высказал генеральный директор «армейского» клуба Роман Бабаев.
"Арсенал", конечно, в представлении не нуждается, хотя, с другой стороны, на этой стадии турнира априори нет соперников, которых можно легко пройти. Но, конечно, лондонцы и «Атлетико» выделяются. Нас ждут интересные матчи, а болельщиков — интересный выезд. Что ж, будем готовиться, но, конечно, «Арсенал» является фаворитом в нашей паре", — сказал Бабаев.
Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный — 12 апреля в Москве.
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