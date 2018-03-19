Матч против «Зенита» будет стоить Дзюбе 120 тысяч евро

Футболист тульского «Арсенала» Артем Дзюба сможет принять участие в матче 27 тура чемпионата России против питерского "Зенита" , которому как раз и принадлежат права на игрока. Единственным требованием для реализации данного пункта станет выплата суммы в 120 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт еженедельника «Футбол».

Напомним, что Дзюба находится в «Арсенале» на условиях арендного соглашения, а сами туляки не имеют права на окончательный выкуп футболиста. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. При этом в договоре прописано, что игрок не имеет возможности играть против «Зенита» в рамках чемпионата России за исключением пункта, согласно которому клуб или сам футболист выплатят указанную сумму.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля.