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Матч против «Зенита» будет стоить Дзюбе 120 тысяч евро
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Матч против «Зенита» будет стоить Дзюбе 120 тысяч евро 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Футболист тульского «Арсенала» Артем Дзюба сможет принять участие в матче 27 тура чемпионата России против питерского "Зенита", которому как раз и принадлежат права на игрока. Единственным требованием для реализации данного пункта станет выплата суммы в 120 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт еженедельника «Футбол».
Напомним, что Дзюба находится в «Арсенале» на условиях арендного соглашения, а сами туляки не имеют права на окончательный выкуп футболиста. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. При этом в договоре прописано, что игрок не имеет возможности играть против «Зенита» в рамках чемпионата России за исключением пункта, согласно которому клуб или сам футболист выплатят указанную сумму.
Отмечается, что те же условия прописаны для Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича, которые также были взяты «канонирами» в аренду у «сине-бело-голубых».
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится 22 апреля.
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