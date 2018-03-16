Спортивный центр «Космос» вошел в тройку лучших спортивно-досуговых организаций Москвы

Второй год подряд спортивный центр «Космос» выигрывает по итогам окружного этапа городского конкурса «Московский двор — спортивный двор» в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация ЮЗАО».

В 2017 году спортсмены не только стали лучшими в юго-западном административном округе, но и вошли в 3-ку лидеров на городском этапе. В этой номинации департамент спорта и туризма г. Москвы присудил «СЦ „Космос“ 3 место.

Как говорят сотрудники „Космоса“, нацеленность на достойные результаты — отличительная черта их команды.