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Спортивный центр «Космос» вошел в тройку лучших спортивно-досуговых организаций Москвы
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Спортивный центр «Космос» вошел в тройку лучших спортивно-досуговых организаций Москвы 

Вестник района Гагаринский 19 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Второй год подряд спортивный центр «Космос» выигрывает по итогам окружного этапа городского конкурса «Московский двор — спортивный двор» в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация ЮЗАО».
В 2017 году спортсмены не только стали лучшими в юго-западном административном округе, но и вошли в 3-ку лидеров на городском этапе. В этой номинации департамент спорта и туризма г. Москвы присудил «СЦ „Космос“ 3 место.
Как говорят сотрудники „Космоса“, нацеленность на достойные результаты — отличительная черта их команды.
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