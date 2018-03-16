Арена «Лужники» соответствует всем стандартам FIFA

Об этом сообщила директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина на международной выставке недвижимости МИПИМ в Каннах.

По её словам, опыт реконструкции «Лужников» подтверждает готовность московских строителей выполнять работы любой сложности.

«Стадион «Лужники» можно рассматривать как ярчайший пример приспособления исторического объекта под современные требования и нормы при полном сохранении его культурной ценности. Не утратив своего облика, арена стала суперсовременным технологичным стадионом, который вызывает восхищение у звёзд мирового футбола», — подчеркнула директор по проектированию объектов гражданского строительства Галина Гордюшина

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что реализация этого грандиозного проекта — это результат слаженной работы хорошей профессиональной команды с опытом работы строительства стадионов для международных соревнований.

Реконструкция стадиона «Лужники», в соответствии с программой подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, была завершена в 2017 году. В результате модернизации количество зрительских мест увеличилось с 78 тысяч до 81 тысячи, для маломобильных граждан оборудовали 300 мест. Благодаря перепроектированию чаши, на стадионе улучшился обзор и не осталось «слепых зон». Для защиты зрителей от осадков над ареной нарастили козырёк на 14 метров, а на крыше установили огромный медиаэкран, где во время матча можно будет увидеть счёт матча и флаги команд. Цвет кресел выбрали жители столицы через голосование на портале «Активный гражданин». В «Лужниках» состоятся церемония открытия и первый матч мирового первенства по футболу 2018 года, здесь же пройдут один из полуфиналов и финал ЧМ.

В конце прошлой недели стадион был признан лучшим объектом 2017 года по версии авторитетного портала StadiumDB.com.