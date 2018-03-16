В клубе «Искра» в Керамическом проезде проведут шахматные состязания для детей

В клубе семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде 25 марта состоится шахматный турнир «Ход королевой». К участию приглашаются дети от 5 до 14 лет. Об этом сообщила администратор клуба Анна Новикова.

— Мы стараемся поддерживать на наших соревнованиях спокойную атмосферу: турнир проходит в дружеской обстановке, нет регламента по времени на ход, — поделилась Новикова. — В качестве призов участников ждут медали и почетные грамоты, а также небольшие памятные сувениры.

Участников турнира приглашают к 11.00. Зарегистрироваться можно по телефону 8 (916) 331-62-76.

Клуб семейной культуры «Искра» располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (мю)