Экстремалы Дубны поддерживают сноупарк своими силами

В Дубне группа экстремалов построила сноупарк, чтобы лыжники и сноубордисты разного уровня подготовки могли оттачивать навыки. Около десяти лет энтузиасты поддерживают парк в хорошем состоянии: перемещают песок для нужного рельефа, каждый год достраивают фигуры из снега. Такие навыки уже оценили на самом высоком уровне: жители города готовили трассу для одной из дисциплин Кубка мира по сноуборду в Москве.

По мнению руководителя Федерации экстремального спорта Дубны Дмитрия Кокорева, дубненские спортсмены преуспели и в катании, и в строительстве конструкций для него.

Насколько мне известно, все, очень много сноубордистов и лыжников из Дубны собираются принять участие в самом крупнейшем мероприятии страны — лагере в Сочи

В этом году по периметру сноупарка появилось освещение. Его экстремалы установили совместно с лыжниками. Зимой световые дни короткие, времени для тренировок не хватает. Новые прожекторы решили эту проблему.

Вы бы видели, на самом деле, реакцию людей, спортсменов, которые были здесь и впервые лицезрели включение света. Это был восторг. Потому что было, например, половина пятого вечера, и они спокойно могли еще тренироваться четыре часа. Это огромный плюс, практически в два раза продлевает тренировочный день. Конечно, это только положительные впечатления, все были в восторге

— Дмитрий Кокорев.

Однако ежегодные соревнования показывают, что интерес к экстремальным видам спорта в Дубне падает. Организаторы спортивных мероприятий объясняют это тем, что сноубордисты часто являются и скейтбордистами, которым негде тренироваться летом — единственный скейтпарк в городе разобрали.