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Экстремалы Дубны поддерживают сноупарк своими силами
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Экстремалы Дубны поддерживают сноупарк своими силами 

360tv.ru 19 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Дубне группа экстремалов построила сноупарк, чтобы лыжники и сноубордисты разного уровня подготовки могли оттачивать навыки. Около десяти лет энтузиасты поддерживают парк в хорошем состоянии: перемещают песок для нужного рельефа, каждый год достраивают фигуры из снега. Такие навыки уже оценили на самом высоком уровне: жители города готовили трассу для одной из дисциплин Кубка мира по сноуборду в Москве.
По мнению руководителя Федерации экстремального спорта Дубны Дмитрия Кокорева, дубненские спортсмены преуспели и в катании, и в строительстве конструкций для него.
Насколько мне известно, все, очень много сноубордистов и лыжников из Дубны собираются принять участие в самом крупнейшем мероприятии страны — лагере в Сочи
Дмитрий Кокорев.
В этом году по периметру сноупарка появилось освещение. Его экстремалы установили совместно с лыжниками. Зимой световые дни короткие, времени для тренировок не хватает. Новые прожекторы решили эту проблему.
Вы бы видели, на самом деле, реакцию людей, спортсменов, которые были здесь и впервые лицезрели включение света. Это был восторг. Потому что было, например, половина пятого вечера, и они спокойно могли еще тренироваться четыре часа. Это огромный плюс, практически в два раза продлевает тренировочный день. Конечно, это только положительные впечатления, все были в восторге
— Дмитрий Кокорев.
Однако ежегодные соревнования показывают, что интерес к экстремальным видам спорта в Дубне падает. Организаторы спортивных мероприятий объясняют это тем, что сноубордисты часто являются и скейтбордистами, которым негде тренироваться летом — единственный скейтпарк в городе разобрали.
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