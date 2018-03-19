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Путин вручит медалистам Паралимпиады-2018 государственные награды
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Путин вручит медалистам Паралимпиады-2018 государственные награды 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент РФ Владимир Путин 20 марта встретится с медалистами прошедших в южнокорейском Пхенчхане Паралимпийских игр-2018 для награждения их государственными наградами.
"Двадцатого марта президент России Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами, которые завоевали медали на XII Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. — Глава РФ вручит им государственные награды".
Напомним, что Паралимпиада проходила в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы, выступавшие на Играх в нейтральном статусе, заняли второе место в общекомандном зачете. В активе россиян 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.
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