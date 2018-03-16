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«Небесное окно» и 34 тысячи кресел: посмотрите, как продвигается строительство «Самара Арены»
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«Небесное окно» и 34 тысячи кресел: посмотрите, как продвигается строительство «Самара Арены» 

63.ru 18 часов назад
Фото: 63.ru
Строительство стадиона «Самара Арена» выходит на финальную стадию. Строители уже завершили укладку второго слоя кровли на куполе и приступили к обрамлению «небесного окна». Какой материал используют специалисты и как готовят поле стадиона, узнаете, посмотрев видео.
«Самара Арену» накрыли профлистом
Сейчас на стадионе также проводят отделку внутренних помещений, установку периметра безопасности и кресел. На данный момент на трибунах смонтировали более 34200 сидений. Они оформлены в цветовой гамме футбольного клуба «Крылья Советов».
Поле готовят к укладке газона. К этой работе планируют приступить при наступлении плюсовых температур. К слову, Россельхознадзор уже дал добро на перевозку материала из Германии в Россию.
Также на стадионе завершили монтаж и даже провели пробный запуск экранов. На них в будущем болельщики будут просматривать повторы матчей. Экраны установили на высоте 44 метров от уровня поля. В своей верхней точке они подвешены к несущим опорам кровли стадиона. Мониторы расположены за воротами в противоположных друг другу точках над южной и северной трибунами стадиона. Угол обзора в 120 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали позволит видеть изображение без потери качества картинки под острым углом к экрану.
Завершить строительство стадиона планируют в первом квартале 2018 года. 28 апреля на «Самара Арене» должны провести первый тестовый матч. «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом».
Принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе сыграют шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.
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