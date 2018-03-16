Натхо: У нас есть шансы пройти «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой «армейцы» сыграют с лондонским «Арсеналом».

Слова Натхо приводит официальный сайт ЦСКА.

«Все знают, что «Арсенал» — сильная команда. Предпочтений относительно выбора соперника у меня не было: на этой стадии остались только клубы высокого уровня, и не так важно, кто именно тебе достанется. Вместе с тем я рад, что предстоит сразиться именно с «Арсеналом»: мне нравится играть против английских команд», — сказал Натхо.

«Шансы пройти дальше у нас есть. Перед ответным матчем с «Лионом» все отдавали предпочтение французам, но в итоге в четвертьфинал вышли мы. Особенность ЦСКА в том, что мы способны как проиграть более слабой команде, так и победить практически любую (улыбается). Спокойно будем готовиться к матчам с лондонцами и настраиваться на борьбу», — также отметил полузащитник ЦСКА.

Напомним, ЦСКА проведет матчи против «Арсенала» 5 и 12 апреля.