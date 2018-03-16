В Тюмени Капитан Помогайкин посетил гимназистов

Это уже не первый визит сотрудников пресс-службы УМВД России по Тюменской области в гимназию № 16. Ученики начальных классов с нетерпение ждут правовых уроков с Капитаном Помогайкиным. На этот раз главный герой детского сайта тюменской полиции рассказал учащимся о безопасном Интернете.

Сначала гости предложили школьникам пройти тестирование — ответить на несколько вопросов, ответы на которые определять степень знания правил безопасности детей при работе с Интернетом. Результата порадовал— практически все ребята знают, что делать и кому рассказать об этом если на страничку в соцсетях заходят незнакомцы, если кто-то пишет оскорбительные сообщения или предлагает встретиться.

Третьеклассникам рассказали о детском сайте тюменской полиции, о полезной информации, размещенной на данном ресурсе, а также продемонстрировали правовые мультик и видео урок на тему «Как не стать жертвой Интернет-мошенничества».

Ребята делись своими знаниями на тему правил поведения в глобальной сети Интернет, а также задавали много интересных вопросов, в том числе о специальностях сотрудников полиции.

В конце мероприятия гимназисты получили памятки с правил и основными моментами, касающимися безопасного путешествия в сети.