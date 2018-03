«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Рохо

Аргентинец продлил договор с «красными дьяволами» до июня 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон, информирует пресс-служба «МЮ».

Ранее в услугах 27-летнего игрока был заинтересован «ПСЖ».

We are delighted to announce that Marcos Rojo has extended his contract with #MUFC until June 2021, with the option to extend for a further year. Full statement: https://t.co/5Vznqbc4pE pic.twitter.com/G0X2BNFFaP

— Manchester United (@ManUtd) 16 марта 2018 г.