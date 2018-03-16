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Юного жителя Ноябрьска называют «королем Баттерфляя»
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Юного жителя Ноябрьска называют «королем Баттерфляя» 

Красный Север 18 часов назад
Фото: Красный Север
Воспитанник спортшколы Ноябрьска Михаил Лавров, недавно зачисленный в состав спортсменов окружного Центра олимпийской подготовки, на чемпионате и первенстве УРФО по плаванию был признан настоящим «королем баттерфляя».
В личном первенстве среди юношей он выиграл все дистанции. На стометровке среди взрослых Михаил финишировал в числе лидеров, а на полтиннике и 200 метрах завоевал серебряные награды.
— Он весной прошлого года выполнил норматив Мастера спорта России и продолжает наращивать свою скорость под руководством наставника Александра Козлова, — отметила Татьяна Муфлихунова, директор ЦОП.
В Челябинске парень отобрался в финал IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. Кроме того, Михаил Лавров прошел в финал российского первенства, который в мае пройдет в Саранске.
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