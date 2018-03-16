Голкипер «Монреаля» Прайс провел первую после травмы тренировку

Как отмечается, 30-летний Прайс парировал броски своих одноклубников во время утренней раскатки в тренировочном комплексе.

— Он впервые тренировался с командой, но это только один шаг к его возвращению в состав. Он работал накануне в наш выходной (в среду) и пришел на тренировку сегодня, потому что хотел покататься с ребятами. Это была всего лишь короткая раскатка перед игрой. Если все будет хорошо, завтра он проведет полноценную тренировку, — рассказал главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен

Напомним, что вратарь получил травму 20 февраля после броска защитника «Филадельфии» Шейна Гостисбира. Врачи поставили Прайсу диагноз сотрясение мозга.