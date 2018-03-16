Роман Бабаев: «Надеюсь, никто не будет заниматься провокациями на фоне матча ЦСКА с „Арсеналом“

Роман Бабаев : «Венгер по Головину пока не звонил. Наверное, готовит предложение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что противостояние с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы не будет омрачено неприятными инцидентами с болельщиками. По его словам, футбол должен оставаться вне политики, а болельщики не должны заниматься провокациями.

— Сейчас очень сложные политические отношения между Россией и Англией, которые постепенно перекидываются и на футбол (возможный бойкот англичанами чемпионата мира). Не боитесь, что это может сказаться на вашем противостоянии с лондонцами?