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Роман Бабаев: «Надеюсь, никто не будет заниматься провокациями на фоне матча ЦСКА с „Арсеналом“
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Роман Бабаев: «Надеюсь, никто не будет заниматься провокациями на фоне матча ЦСКА с „Арсеналом“ 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Роман Бабаев: «Венгер по Головину пока не звонил. Наверное, готовит предложение»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что противостояние с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы не будет омрачено неприятными инцидентами с болельщиками. По его словам, футбол должен оставаться вне политики, а болельщики не должны заниматься провокациями.
— Сейчас очень сложные политические отношения между Россией и Англией, которые постепенно перекидываются и на футбол (возможный бойкот англичанами чемпионата мира). Не боитесь, что это может сказаться на вашем противостоянии с лондонцами?
— Надеюсь, мы это не прочувствуем. По крайней мере, когда играем с английскими клубами, а это происходит довольно регулярно, ничего подобного не возникает. Никаких инцидентов с болельщиками не было. Поэтому, надеюсь, футбол останется вне политики и никому не придет в голову заниматься провокациями и спекуляциями на фоне этого интереснейшего матча. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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